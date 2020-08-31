«Леон» и «Бэтвумен» сразятся в новом боевике: вышел трейлер фильма «Привратник»

Кинокомпания Lionsgate опубликовала трейлер боевика «Привратник» (The Doorman), в котором снялись звезда сериала «Бэтвумен» Руби Роуз и звезда фильма «Леон» Жан Рено.

Девушка сыграла бывшего бойца морской пехоты, которая отлично умеет убивать, но выбрала себе более спокойную жизнь и «на гражданке» устроилась работать швейцаром в роскошном небоскребе в Нью-Йорке. В воле сценариста, как раз в это здание решила вломиться вооруженная до зубов банда охотников за произведениями искусства, которую возглавляет персонаж Жана Рено. Под угрозой оказалась жизнь семьи главной героини, и она тут же вспомнила все свои смертоносные навыки, чтобы остановить преступников. Вот только бандиты тоже оказались довольно жестокими ребятами.

В итоге нас ждет еще один боевик с драками и перестрелками, в котором хрупкая девушка уделывает толпу бандитов. Но разве это не замечательно?

Цифровой релиз фильма в Америке состоится 9 октября.