Выход фильма «Kingʼs Man: Начало» перенесли на февраль 2021 года

Зрители должны были увидеть картину еще в 2019-ом.

Дату релиза фильма «Kingʼs Man: Начало» перенесли с 17 сентября 2020 года на 26 февраля 2021-го. Об этом компания Disney объявила 27 августа. Как передает западное издание The Hollywood Reporter, причина такого решения кроется в том, что кинотеатры Калифорнии и Нью-Йорке все еще остаются закрытыми из-за коронавируса, хотя многие большие экраны в Америке уже возобновили свою работу.

Напомним, данный фильм является приквелом к двум лентам о секретной английской службе Kingsman, выпущенным в 2015 и 2017 годах. Сюжет развернется во времена Первой мировой войны. Среди персонажей картины появятся российский император Николай II, его супруга Александра Федоровна и священник Григорий Распутин. В ролях: Рэйф Файнс, Аарон Тейлор-Джонсон, Оскар Айзек и другие известные актеры.

Добавим, что ранее дату выхода фильма уже переносили дважды. Изначально релиз должен был состояться 15 ноября 2019 года. Disney приобрела эту франшизу в результате поглощения компании 20th Century Fox.