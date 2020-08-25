Персонажа Михаила Ефремова не стали удалять из фильма «Вратарь Галактики»

27 августа в российских кинотеатрах выйдет фантастический фильм «Вратарь Галактики», в котором второстепенную роль играет печально известный актер Михаил Ефремов. В официальном трейлере его лицо даже не мелькает, и «Комсомольская правда» задалась вопросом — а не вырезали ли вообще 56-летнего артиста из готовой картины.

Издание приводит пример голливудского актера Кевина Спейси, подозреваемого в насильственных действиях сексуального характера. На премьеру его фильма «Клуб миллиардеров» почти никто не пришел — так западное общество отреагировало на моральный облик звезды.

В случае с «Вратарем Галактики» такое вряд ли повторится, хотя бы потому, что на этот фильм зритель пошел бы вряд ли из-за Ефремова. Но самого актера из финального монтажа картины никто убирать и не собирался. Персонаж артиста (по иронии судьбы, сотрудник правоохранительных органов) появится в нескольких сценах, об этом «КП» сообщили в пиар-департаменте компании СТВ, выпускающей ленту на экраны.

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Добавим, что Михаил Ефремов появится в еще одной громкой отечественной премьере — сказочном фильме «Конек-Горубнок». В тизере этой картины, кстати, лицо актера тоже не показали.