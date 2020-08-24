«Героические лузеры» добрались до российского проката

В Сети появился русский трейлер аргентинской криминальной комедии «Героические лузеры». Фильм вышел в 2019 году и собрал множество кинолавров у себя на родине, а также был выдвинут на премию «Оскар» от своей страны. Киношники отдали дань уважения классическим лентам о грандиозных ограблениях, сдобрив их своим национальным юмором.

По сюжету люди, которых принято называть неудачниками по жизни, объединяются в банду, чтобы сорвать большой куш. Они выстраивают большой и сложный план, как ограбить финансового воротилу, оставившего их без денег. Вот только лузеры есть лузеры, и их «гениальная афера» сразу же начинает трещать по швам. Но старики, которым нечего терять, смело пойдут до конца.

Фильм перевели на русский язык, в отечественных кинотеатрах он появится 10 сентября.