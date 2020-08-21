К новой комедии Гоши Куценко вышли сразу два трейлера

Картина, возможно, наконец даст ответ на вопрос, почему российское кино получается таким слабым.

20 августа в Сети появилось сразу два трейлера нового комедийного фильма Гоши Куценко «Парадоксы». В роликах, кроме самого режиссера, засветились актеры Александр Семчев, Анатолий Руденко, Любовь Толкалина в роли самой себя.

В первом видео москвичи стоят в пробке и жалуются на жизнь, во втором поднимается тема качества российского кино. Сам Куценко предстал в роли избалованного актера, который занимается сексом с поклонницами прямо на съемочной площадке. Все это зрителю показано под песню Артура Пирожкова «Зацепила». Стоит отметить, что персонажи фильма говорят о проблемах довольно честно и используют довольно эмоциональную лексику.

Пока слабо представляется, как данные сцены будут гармонировать в одном фильме. Трейлеры не дали никакого намека на сюжет, но сообщили, что комедия выйдет в прокат 15 октября.