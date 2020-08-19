Женщина готовится к смерти в трейлере семейной драмы «Черный дрозд»

В Сети появился трейлер драмы «Черный дрозд», в которой играют выдающиеся актрисы из нескольких поколений: 44-летняя Кейт Уинслет, 30-летняя Миа Васиковска и 73-летняя Сьюзан Сарандон. Известные дамы исполнили роли матери и ее дочерей, которые собираются все вместе на большой семейный уикенд.

По сюжету, мать семейства долгое время страдает от тяжелого заболевания и в тайне от близких решила свести счеты с жизнью. Последняя встреча с родными должна подарить ей радость на прощание, но вместо этого между женщиной и дочерьми всплывают нерешенные проблемы. В конце концов, как говорят создатели картины, это история о надежде, любви и торжестве жизни, поэтому фильм должен закончиться хорошо.

Известно, что это американский ремейк датского фильма Silent Heart. Премьера драмы состоялась в сентябре 2019-го на кинофестивале в Торонто, в прокат же картина выйдет спустя год — 18 сентября 2020-го.