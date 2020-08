«Секреты, которые мы храним»: вышел трейлер фильма про похищение мужчины женщиной

17 августа в Сети появился трейлер фильма The secrets we keep («Секреты, которые мы храним»). Это драма о мести, главную роль в которой исполнила актриса Нуми Рапас, ранее сыгравшая заметные роли в голливудских картинах «Шерлок Холмс: Игра теней» и «Прометей».

По сюжету, в послевоенной Америке женщина пытается восстановить нормальную жизнь вместе со своим мужем. Вдруг она узнает в их соседе жестокого преступника, который когда-то устроил ей настоящий кошмар. Жажда мести заставляет главную героиню похитить мужчину, втянув в эту историю своих близких. Однако сам «мерзавец» уверяет, что он ни в чем не виноват.

Добавим, что мужа похитительницы играет Крис Мессина («Хищные птицы»), а предполагаемого преступника — Юэль Киннаман («Робокоп», «Отряд самоубийц», «Девушка с татуировкой дракона»).

Ограниченный релиз картины состоится 16 сентября, в Сети по запросу она станет доступна ровно через месяц.