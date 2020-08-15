«50 оттенков» только в Токио: вышел трейлер картины по заблудших девушек в Японии

В Сети появился трейлер драмы «50 оттенков Токио». Как можно догадаться из названия, фильме будет много эротических сцен. А вот ванильности отношений простушки и миллионера ждать не стоит, да и БДСМ в картине не много.

Сюжет расскажет про европейку, которая живет в японской столице и работает тренером стюардесс. Днем она — уважаемый учитель, а ночью окунается в омут наркотиков и похоти. Дошло до того, что у героини закрутился опасный роман с преступником из якудза. Есть ли у нее шанс вернуться к свету? Да — если она поможет найти пропавшую женщину, очень похожую на нее.

Фильм снят по книге Кэтрин Харнахан «Потерянные девушки и отели любви», писательница так же выступила сценаристом картины. В главной роли — Александра Даддарио, снимавшаяся в экранизации романов о Перси Джексоне и таких кинохитах, как «Моя девушка — зомби», «Разлом Сан-Андреас» и «Спасатели Малибу».

Трейлер сообщает, что «50 оттенков Токио» станут доступны в западных онлайн-кинотеатрах с 18 сентября.