Расследование началось: вышел трейлер нового детективного сериала про Курта Валландера

13 августа онлайн-кинотеатр Netflix опубликовал трейлер своего нового сериала «Молодой Валландер» (Young Wallander). Это детективная премьера. Главный персонаж — Курт Валландер — не успел выпуститься из полицейской академии, как стал свидетелем жестокого убийства и оказался втянут в его расследование под началом более опытного старшего коллеги.

Судя по трейлеру, преступление в картине будет совершено на почве межрасовой ненависти. И то, что сюжет будет крутиться вокруг стража порядка, созвучно с недавними событиями в Америке, когда люди вышли на митинги после гибели темнокожего мужчины при задержании полицией.

Добавим, что про комиссара Курта Валландера в 2008–2016 годах был снят популярный у британцев сериал длительностью в четыре сезона, а новое шоу, очевидно, является попыткой показать персонажа молодым, когда он только начал свою карьеру. Сам герой пришел в кино из детективных романов шведского писателя Хеннинга Манкеля.

Трейлер объявил, что премьера «Молодого Валландера» состоится на Netflix 3 сентября.