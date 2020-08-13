Большое признание: шоу Клавы Коки покажут в кинотеатрах

Клава Кока поделилась радостной новостью в своем Инстаграме. Ее большое музыкальное шоу, которое пройдет в Москве 12 сентября, будут транслировать в российских кинотеатрах. Концерт в прямом эфире покажут в шести городах: Туле, Самаре, Ульяновске, Сыктывкаре, Рязани и Москве.

«Брать билеты в своем городе нужно сегодня, потому что самое большое количество билетов — это 115 мест на один кинозал, а есть, например, Самара, где всего 39 билетов в зале. Короче, лютый эксклюзивчик!» — написала Клава Кока.

Также певица отметила, что ее шоу в клубе 19/30 точно никто не отменит.

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Недавно Клава Кока побывала в Стамбуле. Первое посещение турецкого города оставило у нее неизгладимые впечатления. Она даже сравнила Стамбул с Европой, потому что там мало людей и все очень колоритное.