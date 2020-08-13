Молодые голливудские звезды объединились в триллере «Дьявол навсегда» от Netflix

13 августа в Сети появился трейлер нового фильма от Netflix «Дьявол навсегда». Этот психологический триллер был снят по одноименному роману американского писателя Дональда Рэя Поллока, отмеченному множеством наград. Действие происходит в США в период между Второй мировой и войной во Вьетнаме. По сюжету молодой человек сражается с темным силами, угрожающими его семье, встречая на своем пути ряд зловещих персонажей, так или иначе страдающих от последствий войны.

У фильма просто ошеломительный актерский состав. Главного героя сыграл Том Холланд, Роберт Паттинсон выступил в роли нечестивого священника, а Себастиан Стэн — коррумпированного шерифа. Также в картине задействованы звезда «Алисы в стране чудес» Миа Васиковска, внучка Элвиса Пресли, Райли Кио, «клоун Пеннивайз» Билл Скарсгард и другие известные артисты. Одним из продюсеров выступил известный актер Джейк Джилленхол.

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Создатели картины порадуют зрителей нелинейным сюжетом и рядом жутких сцен. Фильм выйдет в онлайн-кинотеатре Netflix 16 сентября.