Долгожданный фильм «Мулан» покажут в кино 4 сентября

Компания Disney определилась, когда покажет в России две своих громких кинопремьеры, которые сначала были отложены, а потом и вовсе потеряли даты из-за коронавируса.

Итак, долгожданный фильм «Мулан», изначально запланированный на март, выйдет в кинотеатрах 4 сентября. В ту же дату он станет доступен на Disney+, но это видеосервис еще не запущен в РФ, поэтому премьера состоится на больших экранах.

Следом за китайским эпосом — 10 сентября — выйдет фантастический фильм «Новые мутанты». Премьера этой картины с элементами ужасов должна была состояться еще в 2018 году. Ее столько раз переносили, что с даже в эту не верится.

Напомним, что «Мулан» — это киноверсия знаменитого мультфильма Disney, которая в отличие от «Аладдина» и «Короля Льва» будет иметь множество изменений в сюжете. В частности, в ней не будет ручного дракона. Однако это все та же история про девушку, что пошла на войну вместо своего больного отца, переодевших мужчиной.

«Новые мутанты» — это ответвление от истории «Людей Икс». Группу подростков мутантов держат на секретном объекте, где изучаются их способности. Сверхсилы ребят опасны не только для «тюремщиков», но и для них самих. Фильм призван дать новый взгляд на супергеройское кино по комиксам Marvel.