В Москве покажут спектакли с Джеймсом Макэвоем, Эндрю Скоттом и Фиби Уоллер-Бридж

Записи популярных британских постановок можно посмотреть в кинотеатре под открытым небом.

В августе кинотеатр «Каро» покажет на своей площадке под открытым небом «Эрмитаж» (Москва, Каретный ряд, 3) записи трех британских спектаклей, устроивших настоящий фурор в своей стране. Речь идет о современных постановках с невероятно популярными актерами. Их представят на английском языке, но с русскими субтитрами.

11 августа на экране покажут «Сирано де Бержерак» с Джеймсом Макэвоем. Несмотря на классический сюжет, не ждите поединков на шпагах — здесь мечи заменяют слова, а дуэли превращаются в настоящие рэп-баттлы.

18 августа зрителям покажут «Настоящую комедию» с Эндрю Скоттом. Кроме блистательной звезды, весь состав актерский спектакля просто безупречен.

25 августа можно будет увидеть уже ставший хитом моноспектакль «Дрянь» в исполнении талантливой Фиби Уоллер-Бридж. Одноименный сериал на Netflix покорил зрителей, а это его театральная версия, граничащая с женским стендапом. Британская актриса еще раз показала историю остроумной и сексуально озабоченной 30-летней жительницы Лондона, которая ищет свое счастье.