Лиам Нисон снялся в новом криминальном боевике со взрывами и перестрелками

30 июля в Сети появился трейлер фильм Honest Thief («Честный вор») с Лиамом Нисоном. 68-летний британский актер снова вернулся на экран, чтобы блистать в боевике в образе крутого парня.

В этот раз мужчина сыграл гениального грабителя банков, который встретил женщину своей мечты и решил завязать с криминальным прошлым. Но нашлась пара ретивых агентов ФБР, которые не дадут ему так просто уйти на покой. Затем, по сюжету, «федералы» превысили свои должностные полномочия, и «честный вор» объявляет им войну. Ну а дальше по классике: взрывы, перестрелки и обещания достать из-под земли. Трейлер сообщает, что релиз картины состоится 9 октября 2020 года.

Напомним, популярность пришла к Ниссону после фильма «Список Шиндлера», затем он засветился в многих громких проектах, например, «Звездные войны», «Банды Нью-Йорка», «К-19», «Царство небесное», «Бэтмен: Начало», «Битва титанов» и «Хроники Нарнии».