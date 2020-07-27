В Сети появился трейлер фильма ужасов про маньяка, похожего на Ждуна

Американский режиссер, сценарист и продюсер Кевин Смит (он же Молчаливый Боб) представил зрителям трейлер своего нового фильма, и это будет комедийный хоррор. Чтобы напугать и одновременно рассмешить зрителей, кинодеятель обратился к почти забытому граффити-персонажу Килрою. В 1940-ых годах в западных странах его часто рисовали на стенах в надписью Kilroy was here («Здесь был Килрой»). Она же и стала названием фильма, только с приставкой kill («убивать»).

Исследователи поп-культуры до сих не пришли к точному выводу, кто такой этот носатый персонаж Килрой, и что значит сам рисунок. Но в картине Смита он становится серийным убийцей, который мстит взрослым за плохое обращение с детьми. Как итог, фильм наполнен жестокостью, кровью, «расчлененкой», но при этом персонажи шутят и иронизируют над происходящими убийствами.

В комедийном хорроре Killroy was here зрители увидят целую антологию ужасов и многие клише этого жанра. За всю историю кинематографа их накопилось столько, что Голливуд давно уже сам смеется над ними. Вспомним хотя бы «Очень страшное кино».

Кстати, если присмотреться к маске убийцы в трейлере, то она сразу напомнит вам другого популярного персонажа — Ждуна. С такой аналогией смотреть фильм станет еще смешнее.

Изначально картина должна была выйти в 2020 году, но сейчас она перенесена на 2021-ый. Опубликованный режиссером трейлер даты премьеры пока не дает.