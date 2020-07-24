Ужасы, над которыми можно посмеяться: Amazon выпустит сериал в духе «Зомби по имени Шон»

В нем комедийные актеры Саймон Пегг и Ник Фрост отправятся на поиски призраков.

23 июля в Сети появился трейлер нового сериала от студии Amazon «Искатели правды». Два комедианта Саймон Пегг и Ник Фрост, известные по фильмам «Типа крутые легавые» и «Зомби по имени Шон», снова объединились, чтобы насмешить зрителей несмешной реальностью. На этот раз их проект посвящен паранормальным явлениям.

В Америке очень популярны такие «искатели правды» — группы активистов, что пытают найти доказательства существования приведений, инопланетян или колдовства. Об этих увлеченных людях и пойдет речь в новом шоу, только за сверхъестественными ужасами будет стоять вполне себе человеческий заговор, и главным героям придется его раскрыть. Как и в других произведениях этой парочки актеров, несмотря на всю серьезность происходящего на экране, в сюжете обязательно найдется место юмору и обывательским шуточкам, что понятно уже из тизера сериала.

Также в проекте снялись 77-летний британский актер Малкольм Макдауэлл и восходящая звезда Эмма Д’Арси. Первый сезон шоу будет состоять из 8 эпизодов. Они появятся этой осенью в онлайн-кинотеатре Amazon Prime Video.