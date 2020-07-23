«Они не сдерживаются»: фильм Mortal Kombat будет таким же кровавым, как и игра

Об этом рассказал один из актеров будущего боевика.

В январе 2021 года на экраны должен выйти новый фильм по компьютерной игре Mortal Kombat. И, похоже, этот боевик будет таким же кровавым и жестоким, как его первоисточник.

Напомним, особой фишкой игры являются ее «фаталити». Это когда один боец добивает другого жутким, но очень зрелищным приемом (сломать руки, ноги и оторвать голову — это еще самое слабенькое). За почти 30 лет существования Mortal Kombat разработчики довели эти «впечатляющие» убийства до невероятного уровня. Но ранние фильмы по игре не перенесли эту зашкаливающую жестокость на экран, и новый проект собирается восполнить этот пробел.

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На днях издание ComicBook взяло короткое интервью у актера Льюиса Тана, которому досталась одна из ролей в фильме. Мужчина рассказал, что от вида «фаталити», которые отсняли киношники, ему в прямом смысле слова стало дурно.

«Было несколько дней на съемочной площадке, когда я чувствовал себя плохо. Я не шучу, они не сдерживаются», — прокомментировал актер жестокость будущего фильма.

Изначально релиз картины должен был состояться 5 марта 2021-го, но, в отличие от множества других премьер, его не отложили, а, наоборот, приблизили по времени. Съемки удалось завершить в декабре 2019-го, а скоро в Сети должен появиться трейлер боевика.