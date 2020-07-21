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10 августа в кинотеатрах выйдет латиноамериканский триллер «В паутине лжи»

Драматический фильм с закрученным сюжетом станет отдушиной для любителей кино в отсутствии новых релизов.

10 августа в кинотеатрах выйдет латиноамериканский триллер «В паутине лжи»
Триллер «В паутине лжи». Фото: стоп-кадр из трейлера фильма.

Пока Голливуд очень осторожно относится к своим новинкам и предпочитает отодвигать их релизы подальше, в открывшихся с июля кинотеатрах России вполне могут обосноваться фильмы неамериканского производства.

Так, например, 10 августа состоится российская премьера триллера, снятого в Чили, Аргентине и Бразилии, — «В паутине лжи». На дня в Сети появился русский трейлер картины.

В этой драме найдется место и любовному треугольнику, и политической борьбе, и рядовому криминалу. Сюжет разделен на две временные линии. В 1970 году молодые герои вступают в ультраправую группировку, которая хочет свергнуть диктатора. Их действия меняют жизнь латиноамериканской страны. Но 40 лет спустя прошлое возвращается в жизни постаревших персонажей, чтобы заставить их заплатить по счетам.

В главных ролях Мария Вальверде («Три метра над уровнем неба») и Мерседес Моран («Че Гевара: Дневники мотоциклиста»). Фильм вышел в Южной Америке в прошлом году, но только сейчас добрался до российских кинотеатрах. Судя по трейлеру, сюжет закручен не хуже «Довода» Кристофера Нолана, который, кстати, снова отложили на неопределенный срок.

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