В России запустили онлайн-кинотеатр для авторского кино

В нем будут показывать фильмы, над которыми придется подумать.

Российский дистрибутор авторского кино, компания CoolConnections объявила о создании особого онлайн-кинотеатра, в котором будут показываться картины не для массового зрителя.

«За годы работы мы провели в России и СНГ сотни фестивалей и показали на киноэкранах более тысячи важных фильмов со всех континентов. Настало время дополнить кинотеатральную активность онлайн-премьерами: границ для искусства кино не должно существовать», — говорится в сообщении компании на Facebook.

Сервис называется Cool Play, с его помощью можно будет увидеть лучшие образцы молодого, независимого, острого авторского кино. Также там будут проводиться фестивальные показы фильмов.

Онлайн-кинотеатр уже запущен. Сейчас в нем можно посмотреть две картины:

«Соллерс-пойнт» — инди-фильм из США, напряженная драма, раскрывающая нешуточные страсти повседневной жизни «одноэтажной Америки»;

«Кто украл Banksy» — документальный фильм о картинах загадочного уличного художника, повлиявшего на всю современную культуру.

Обе картины доступны с русскими субтитрами.