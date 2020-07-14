Юлия Александрова поверит в свою привлекательность в новой комедии «Красотка в ударе»

13 июля в Сети появился трейлер российской комедии «Красотка в ударе». Главную роль исполнила актриса Юлия Александрова. Также в картине снялись Андрей Бурковский, Максим Блинов, Яна Кошкина, Янина Студилина и другие артисты.

В центре сюжета девушка по имени Полина. Она совершенно не уверена в своей женственности и привлекательности и собирается лечь под нож пластического хирурга. Но однажды героиня ударилась головой и очнулась с абсолютно противоположным восприятием себя. Теперь она думает, что стала невероятно красивой, и перед ней откроются все двери. Зрителям предстоит узнать, чем закончатся для дамы ее внезапный прилив уверенности в себе.

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Режиссером выступила актриса Яна Гладких. Картина выйдет в кинотеатрах с рейтингом 12+. Согласно трейлеру, премьера ожидается 13 августа. Добавим, что фильм создан при поддержке Фонда кино.