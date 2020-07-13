До российского проката добралась новая комедия в стиле «Американского пирога»

В Сети появился официальный русский трейлер фильма «Мажоры на каникулах». Это комедия в стиле «Американского пирога», где молодые люди врываются во взрослую жизнь с вечеринками, алкоголем и сексом.

По сюжету, группа из четырех друзей, выпустившись из элитной школы, собирается оторваться летом по полной. Ребятам надоело быть «ботаниками» и примерными детьми. Они жаждут разврата и взрослых развлечений. Конечно же, они их получат, вот только нужно быть острожными со своими желаниями. В ролях: Николас Браун («Хорошо быть тихоней», «В активном поиске», «Наследники»), Зои Дойч (сериалах «Двойник», «Академия вампиров»), Израэль Бруссар («Элитное общество», «Счастливого дня смерти»).

За рубежом комедия была выпущена еще в 2016 году, но до российского релиза добралась только сейчас. Кинопремьеру представила компания-прокатчик UMS Films. Картина выйдет в онлайн-кинотеатрах 16 июля.