Единственный и неповторимый: вышел трейлер фильма про талантливую гориллу Айвана

8 июля вышел трейлер нового фильма Disney, в котором животные изображены с помощью передовой компьютерной графики и говорят голосами людей. Картина называется «Айван, единственный и неповторимый», и расскажет она про гориллу Айвана, который вырос среди людей, но скучает по своему дому и настоящей семье.

Зверь приковывает к себе внимание общественности тем, что научился рисовать. Но все восхищение двуногих примат готов оставить, лишь бы вспомнить, кто он на самом деле. А поможет ему в этом маленькая слониха, попавшая в его цирк.

У фильма звездный актерский состав: старую слониху озвучивает Анджелина Джоли, а пса — Дэнни Де Вито. Персонажей-людей играют Брайан Крэнстон и Индира Варма.

Своей графикой и персонажами картина очень напоминает диснеевский фильм «Дамбо» 2019 года. Но это только с визуальной стороны, а в плане сюжета у него оригинальный, достаточно сильный первоисточник — одноименная детская книга писательницы Кэтрин Эпплгейт.

Трейлер объявляет, что премьера картины состоится 14 августа на потоковом сервисе Disney+.