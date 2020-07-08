Screenlife-сериал «Взаперти» c Анной Чиповской покажут 28 июля

Картина снята вертикально, так что ее будет удобно смотреть на смартфоне.

Онлайн-кинотеатр Okko вместе и кинокомпания Bazelevs Тимура Бекмамбетова выпустили screenlife-сериал «Взаперти». Главные герои, которых сыграли Анна Чиповская и Дмитрий Ендальцев, расстаются, но вынуждены еще две недели провести друг с другом из-за карантина. Картина исследует не только тему отношений в самоизоляции, но и вопросы возвращения к нормальной жизни после коронавируса. Сценаристом и режиссером выступил Иван Петухов, работавший над последними частями «Елок».

Сериал получился довольно необычным. Формат экрана у него вертикальный, как у смартфона, да и все съемки проводились на телефон Samsung Galaxy. Десять эпизодов длятся по 5-7 минут каждый, но они успеют рассказать глубокую и достоверную историю из жизни современных тридцатилетних людей.

Как сообщает «Бюллетень кинопрокатчика», все серии сразу будут доступны на Okko 28 июля.