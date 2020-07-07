В конце июля Netflix выпустит вторую часть романтической комедии «Будка поцелуев»

6 июля в Сети появился трейлер второй части романтической комедии «Будка поцелуев» от Netflix. Первый фильм был выпущен два года назад, основой для него послужил одноименный роман писательницы Бет Риклз.

Это была история о школьнице, которая влюбилась в старшего брата лучшего друга. При этом девушка организует «Будка поцелуев», в которой можно поцеловаться с кем-то анонимно. Фильм не обладал сложными перипетиями сюжета, это была комедия о наивной первой любви.

В продолжении истории главную героиню снова сыграет актриса Джоуи Кинг. Судя по трейлеру, ей придется столкнуться с отношениями на расстоянии. Ее бойфренд из первой части уехал учиться в университет, и там вокруг него вертятся привлекательные девушки. Да и у самой героини уже намечается новый кавалер. Итак, чувства и дружба снова должны пройти проверку на прочность.

Сиквел выйдет на Netflix 24 июля.