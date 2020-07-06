Фанат «Ведьмака» показал, как может выглядеть Цири во втором сезоне

Фанаты «Ведьмака» ждут не дождутся, когда же выйдет второй сезон сериала от Netflix с Генри Кавиллом. Кое-как сообщество приняло актрис, взятых на роли волшебниц в этой картине, и их лица уже мелькают в сетевом творчестве.

Так, недавно на портале Reddit появился необычный фотоколлаж, сделанный в приложении FaceApp. Один из поклонников сериала взял тело персонажа Цири из популярной компьютерной игры The Witcher 3: Wild Hunt и подставил к нему лицо 18-летней английской актрисы Фрейи Аллан, которая играет княжну Цириллу в кино. Получилась вариация, взрослого персонажа, который определенно появится в картине в дальнейшем. Фанатам так понравилась эта задумка, что фотография «взрослой Цири» тут же разлетелась по соцсетям.

Напомним, что в первом сезоне сериала, как и в начале книжной истории, «дочка ведьмака» является ребенком, который ищет встречи с главным героем. Далее по сюжету, Цири должна вырасти, обзавестись собственным мечом и боевыми навыками. Ее актриса уже подросла, так что с нетерпением ждем продолжения сериала.

Добавим, съемки второго сезона стартовали в феврале 2020 года, но потом были остановлены из-за коронавируса. Недавно их снова возобновили. Планируется, что новые эпизоды выйдут в начале 2021 года.