Премьера хоррор-сериала HBO «Страна Лавкрафта» состоится 16 августа

Героям придется столкнуться с монстрами в человеческом обличье и не только.

16 августа на американской канале HBO состоится премьера сериала «Страна Лавкрафта». Об этом на днях создатели картины официально сообщили в Twitter. Зрителей ждут десять серий длительностью по часу. И да, это будут ужасы, но с актуальной для США темой расизма.

Сюжет расскажет о молодом и отважном парне Артикусе Блэке, который отправился в компании близких искать своего пропавшего отца. Проблема в том, что повествование происходит в 1950-ых годах, в американских штатах, где господствует расовая сегрегация. Группа главных героев, ожидаемо, столкнется с расистами. А вот что будет для них совсем неожиданно — это появление монстров, как будто сошедших со страниц романов Говарда Лавкрафта.

Сериал снят по книге Мэтта Раффа, вышедшей в 2016 году. Одним из продюсеров значится Джей Джей Абрамс, снявший «Остаться в живых» и «Звездные войны: Пробуждение силы».

В России картину покажет сервис Amediateka. Как сообщается в русскоязычном трейлере, премьера намечена так же на август.