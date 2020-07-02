Печальный Нисон и прекрасная Тоскана: в августе выйдет комедия «Сделано в Италии»

Фильм сочетает в себе британский юмор и красоту Апеннинского полуострова.

В Сети появился трейлер комедийного фильма «Сделано в Италии», в котором сыграли Лиам Нисон и Линдси Дункан.

Сюжет расскажет о богемном лондонском художнике, который приезжает в Тоскану вместе со своим сыном, чтобы быстро продать дом, унаследованный от его покойной жены. Вилла должна стоить больших денег, но она оказывается в ужасном состоянии.

Непрактичные мужчины берутся за ремонт здания и быстро ссорятся, так как работа у них не ладится. Отец при этом знакомится с безумной местной барышней, которая вызвалась ему помочь, а сын — с милой девушкой-поваром, обладающей одним недостатком — ревнивым бывшим мужем. Конец истории будет для обоих героев абсолютно неожиданным.

Зрители смогут насладиться не только игрой актеров и национальным итальянским колоритом, но и прекрасными пейзажами романтичной Тосканы. Добавим, картину снял британский актер Джеймс Д’Арси (Джарвис в киновселенной Marvel), для которого это был полноценный режиссерский дебют.

В Америке картина выйдет в кинотеатрах и потоковых сервисах 7 августа. Дата российской премьеры пока не известна.