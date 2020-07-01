30 июля в кино выйдет семейная комедия «Думай как собака»

Фильм об умном мальчике и еще более умном псе.

В Сети появился русский трейлер американского фильма «Думай как собака». Это семейная комедия про 12-летнего мальчика, который изобрел девайс для чтения мыслей своего пса. Последний оказался не только верным другом, но и весьма сообразительным парнем. С его помощью у подростка появится возможность решить не только личные, но и родительские проблемы.

В картине снялась Меган Фокс, но не в амплуа обворожительной красотки, а в роли мамы мальчика. Релиз подготовили продюсеры «Кошек против собак» и режиссер «10 причин моей ненависти». Кстати, в русской озвучке умный пес говорит голосом стендап-комика Андрея Скорохода.

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В трейлере сообщается, что комедия выйдет в российских кинотеатрах 30 июля. В Америке она стала доступной в Сети еще 9 июня и получила средние баллы на киносайтах.