Окно в Европу: российский мультфильм стал лидером проката в Голландии

Беспрецедентный случай: российский мультфильм стал лидером проката в Голландии в минувший уикенд. Речь идет об анимационной картине «Большое путешествие» от студии «Лицензионные бренды». На прошлых выходных — 26–28 июня — она заработал в европейской стране 86 тысяч евро. А всего за 11 дней проката ей удалось собрать в Нидерландах 208 тысяч евро.

Как сообщает издание «Бюллетень кинопрокатчика», ранее российским фильмам не удавалось выходить в лидеры кассовых сборов на локальных рынках Западной Европы.

Сюжет мультфильма рассказывает о буром медведе, который вместе с друзьями берется доставить на родину медвежонка-панду. Создатели продали его в более чем 50 стран мира, картина стала одним из самых успешных российских проектов в международном прокате за последние годы. Кстати, ее легко можно найти и посмотреть в YouTube.

Добавим, что успех фильма подтолкнул студию снять вторую часть истории, которая будет назваться «Большое путешествие: Специальная доставка». Ее выход в прокат планируется на 2022 год.