Сила голоса: вышел трейлер фильма про культовую певицу Арету Франклин

В Сети появился трейлер художественного фильма Respect («Уважение»), посвященного жизни американской певицы Ареты Франклин (1942–2018). Звезду сыграла актриса Дженнифер Хадсон, уже имеющая «Оскар» за музыкальную драму «Девушки мечты».

Картина расскажет о жизни артистки — от выступлений в церковном хоре ее отца до статуса международной суперзвезды. Напомним, что пик популярности Ареты пришелся рубеж 60-х и 70-х годов. Ее называли королевой соула или леди Соул.

Она стала первой женщиной, чье имя было занесено в Зал славы рок-н-ролла. В 2008-м журнал Rolling Stone объявил Франклин величайшей певицей в истории. За свою жизнь она выпустила более 50 альбомов, была удостоена «Грэмми» и награждена медалью Свободы от президента США.

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В Америке фильм выйдет в некоторых кинотеатрах в декабре 2020 года — перед Рождеством. А широкий — намечен на 15 января 2021-го.