«Мойдодыр»: Оксана Федорова читает «ужастик» для малышей
«Сказки на ночь»
«Мойдодыр»
Лера Кудрявцева: «Кирилл Андреев из «Иванушек International» не побоялся сказать правду»
Лера Кудрявцева
Звездный гость

Кейт Бланшетт подняла тему нелегальных мигрантов в новом сериале Netflix «Без гражданства»

Премьера состоится 8 июля 2020-го.

Кейт Бланшетт подняла тему нелегальных мигрантов в новом сериале Netflix «Без гражданства»
«Без гражданства». Фото: стоп-кадр из трейлера сериала.

В Сети появился трейлер мини-сериала «Без гражданства» (Stateless) от Netflix. Создатели шоу, среди которых оскароносная голливудская актриса Кейт Бланшетт, уверяют, что эта картина должна вызвать общественный резонанс, так как посвящена животрепещущим темам межнациональных взаимоотношений и нелегальных мигрантов.

Сюжет 6-серийной картины разворачивается посреди австралийской пустыни. Главные герои представляют из себя странный набор персонажей, встретившихся в центре содержания иностранных граждан. Это стюардесса, которую преследует ее сектантское прошлое, отважный беженец, отчаянный отец семейства и чиновница, которой нужно урегулировать национальный скандал. Сама Бланшетт тоже сыграла в сериале.

Трейлер показывает, что зрителей ждет множество драматических поворотов сюжета. Премьера картины состоится на стриминговом сервисе Netflix 8 июля.

Тэги

NetflixдрамаКейт Бланшеттмигрантынелегальные мигрантыНовости googleНовости киноновый сериал
Loading...