Кейт Бланшетт подняла тему нелегальных мигрантов в новом сериале Netflix «Без гражданства»

В Сети появился трейлер мини-сериала «Без гражданства» (Stateless) от Netflix. Создатели шоу, среди которых оскароносная голливудская актриса Кейт Бланшетт, уверяют, что эта картина должна вызвать общественный резонанс, так как посвящена животрепещущим темам межнациональных взаимоотношений и нелегальных мигрантов.

Сюжет 6-серийной картины разворачивается посреди австралийской пустыни. Главные герои представляют из себя странный набор персонажей, встретившихся в центре содержания иностранных граждан. Это стюардесса, которую преследует ее сектантское прошлое, отважный беженец, отчаянный отец семейства и чиновница, которой нужно урегулировать национальный скандал. Сама Бланшетт тоже сыграла в сериале.

больше по теме Кейт Бланшетт снимется в экранизации видеоигры Borderlands Актрисе досталась роль таинственного существа со сверхъестественными способностями.

Трейлер показывает, что зрителей ждет множество драматических поворотов сюжета. Премьера картины состоится на стриминговом сервисе Netflix 8 июля.