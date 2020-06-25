Фильм «В ожидании варваров» с Джонни Деппом в роли злодея выйдет 7 августа

24 июня в Сети появился трейлер драмы «В ожидании варваров» с Джонни Деппом и Робертом Паттинсоном. В основе сюжета картины лежит одноименный роман 1980 года южноафриканского писателя Джона Кутзее, который позже стал лауреатом Нобелевской премии по литературе. Съемки проходили в Марокко, а премьера состоялась на Венецианском кинофестивале в сентябре 2019-го.

Сюжет книги разворачивается в маленьком городке на границе Империи. Туда приезжают солдаты, чтобы провести зачистку от варваров, которые могут напасть на поселение. Местный чиновник сначала помогает им, а потом ужасается жестокости военных. Позже он спасает и возвращает на родину женщину из народа варваров, в ходе этого путешествия у них возникает любовь. Но когда главный герой возвращается домой, солдаты истязают его. После череды актов человеческой жестокости от так называемых цивилизованных имперцев ожидаемого нападения варваров так и не происходит.

Судя по трейлеру, Джонни Депп сыграл антагониста — полковника, командующего отрядом солдат, а Роберт Паттинсон — его подчиненного. Главного персонажа исполнил британский актер Марк Райлэнс («Еще одна из рода Болейн», «Шпионский мост», «Первому игроку приготовиться»).

Сообщается, что картина получит цифровой релиз 7 августа 2020 года.