Животные против пришельцев: вышел русский трейлер мультфильма «Зов джунглей»

Анимационная картина выйдет летом, но пока не ясно, когда именно.

В Сети появился русский трейлер нового западного мультфильма «Зов джунглей». Это будет трехмерная картина про африканских животных, которые вдруг обнаружили, что они умеют говорить. Кроме этого обстоятельства, у зверят появился большой квест — вернуть домой инопланетянина, который неудачно приземлился в их краях на своем звездолете.

Добавим, что с 2003 по 2014 годы в ЮАР снимался сериал «Зов джунглей», в котором были те же персонажи, кроме пришельца. Очевидно, создатели того мультфильма решили выпустить полнометражку, использовав более современную графику.

Для детей это должен быть очередной повод скоротать выходной в кино, но только когда кинотеатры откроются. Кстати, трейлер не обозначает дату выхода картины. Сайт «КиноПоиск» сообщает, что мультфильм ждет цифровой релиз 26 июня 2020 года.