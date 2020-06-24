«Мойдодыр»: Оксана Федорова читает «ужастик» для малышей
«Сказки на ночь»
«Мойдодыр»
Лера Кудрявцева: «Кирилл Андреев из «Иванушек International» не побоялся сказать правду»
Лера Кудрявцева
Звездный гость

Животные против пришельцев: вышел русский трейлер мультфильма «Зов джунглей»

Анимационная картина выйдет летом, но пока не ясно, когда именно.

Животные против пришельцев: вышел русский трейлер мультфильма «Зов джунглей»
Детей ждет новое приключение с веселыми зверушками. Фото: стоп-кадр из трейлера мультфильма «Зов джунглей».

В Сети появился русский трейлер нового западного мультфильма «Зов джунглей». Это будет трехмерная картина про африканских животных, которые вдруг обнаружили, что они умеют говорить. Кроме этого обстоятельства, у зверят появился большой квест — вернуть домой инопланетянина, который неудачно приземлился в их краях на своем звездолете.

Добавим, что с 2003 по 2014 годы в ЮАР снимался сериал «Зов джунглей», в котором были те же персонажи, кроме пришельца. Очевидно, создатели того мультфильма решили выпустить полнометражку, использовав более современную графику.

Для детей это должен быть очередной повод скоротать выходной в кино, но только когда кинотеатры откроются. Кстати, трейлер не обозначает дату выхода картины. Сайт «КиноПоиск» сообщает, что мультфильм ждет цифровой релиз 26 июня 2020 года.

Тэги

Африкадетские мультфильмыживотныемилые животныемультфильмНовости googleНовости киноновый трейлер
Loading...