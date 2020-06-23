Слезы Акиньшиной и героизм Козловского: вышел трейлер фильма «Чернобыль: Бездна»

Через год после американского сериала выйдет российский фильм об аварии на ЧАЭС.

После недовольства российских зрителей относительно американского сериала «Чернобыль» похожий проект Данилы Козловского, приобрел дополнительный вес.

И вот, 23 июня, в Сети появился полноценный трейлер картины «Чернобыль: Бездна», которая еще раз окунет зрителей в ужасы аварии на атомной электростанции, то уже с российским взглядом на трагедию. Создатели проекта позиционируют его, как первый крупный отечественный художественный фильм о последствиях взрыва на Чернобыльской АЭС. Сюжет расскажет о людях, которые жертвовали собой, чтобы очистить место катастрофы и не допустить того, чтобы большая часть Европы превратилась в зону отчуждения. Трейлер сообщает, что картина выйдет в кинотеатрах в 2020 году, но точной даты не называется. Ранее планировалось, что релиз состоится 22 октября.

Данила Козловский выступил режиссером, продюсером и исполнителем главной роли. В актерский состав также вошли Оксана Акиньшина, Филипп Авдеев и Равшана Куркова.

Добавим, что в среде критиков уже появилось мнение, что российский фильм будет весьма похож на западный сериал, но режиссер уверяет в обратном.