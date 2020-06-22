«22 июня, ровно в четыре часа»: какие фильмы шли в кинотеатрах накануне начала войны

Вспоминаем, на что ходили в кино наши деды и прадеды в 1941 году.

22 июня — День памяти и скорби для всех народов бывшего СССР. В 1941 году в эту дату началась Великая Отечественная война, унесшая миллионы жизней. Советский кинематограф снял множество фильмов про войну. Давайте вспомним, что выходило в кинотеатрах в нашей стране в июне 1941-го, накануне начала пятилетней трагедии.

В мае того года на большом экране появились следующие игровые фильмы.

«Таинственный остров» по роману Жюля Верна с Алексеем Краснопольским в главной роли.

«Дочь моряка» Одесской киностудии с Тамарой Беляевой и Верой Окуневой.

«Каджана» с Нато Вачнадзе по одноименному роману Нико Ломоури, детище Тбилисской киностудии.

Первый полнометражный фильм Рижской киностудии «Каугурское восстание», по роману «Каугурцы».

«Парень из тайги» — картина о трудовых подвигах золотоискателей, снятая по пьесе «Золото» с Иваном Переверзевым и Владимиром Гардиным.

«Фронтовые подруги» — работа «Ленфильма» о буднях госпиталя во время советско-финской войны. В главных ролях Зоя Федорова и Андрей Абрикосов.

«Первопечатник Иван Федоров» — историко-биографический фильм о жизни создателя первой в Московском государстве типографии. В главной роли — Николай Дорохин, Ивана Грозного сыграл Павел Шпрингфельд.

В июне 1941-го в кинотеатрах крутили черно-белый киноконцерт, поставленный на студии «Ленфильм». В нем вокальные и танцевальные партии исполняли Галина Уланова, Вахтанг Чабукиани, Сергей Лемешев, Лидия Русланова и другие популярные в то время артисты.

9 числа вышел фильм «Танкер «Дербент» по одноименной повести Юрия Крымова, снятый на Одесской киностудии. В нем засветились Алексей Краснопольский, Анатолий Горюнов, Константин Михайлов, Петр Кириллов, Павел Шпрингфельд, Лидия Сухаревская и другие ведущие звезды советского кино.

Кстати, прямо накануне войны был закончен монтаж комедии Константина Юдина «Сердца четырех». Но выход столь легкомысленной ленты, в которой командир Красной армии был изображен водевильным персонажем, в тяжелое для страны время сочли неуместным, и релиз перенесли аж на конец 1944 года.

Тем не менее в 1941-м продолжали выходить развлекательные фильмы, не касающиеся войны. Среди них «Антон Иванович сердится» с Николаем Коноваловым, «Дело Артамоновых» по одноименному роману Максима Горького и другие.