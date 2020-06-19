Новый мультфильм от создателей «Зверополиса» расскажет про бразильскую девочку

Несколько месяцев назад появилась информация, что режиссеры мультфильма «Зверополис» Байрон Ховард и Джаред Буш создадут для Disney новую анимационную картину с оригинальным сюжетом. И вот недавно стали известны первые подробности этого проекта.

Картина будет называться Encanto («Очарование»), хотя ближе к релизу название могут поменять. Как сообщает портал The Disinsider, это будет история о бразильской девушке и ее семье. Родственники главной героини будут обладать магическими способностями, а она сама, к сожалению, нет.

Очевидно, фильм будет поучать о том, что даже самый обычный человек должен быть личностью, и после всех злоключений девушка все-таки найдет свою уникальный талант. В этом картина будет кардинально отличаться от суперпопулярного «Холодного сердца», в котором главная героиня пытается как-то ужиться со своей магией в окружении обычных людей.

Источник полагает, что новая картина выйдет к 24 ноября 2021 года.

Добавим, что это будет третий анимационный фильм Disney за последние пять лет, в котором главной героиней является цветная женщина, после полинезийки Моаны и азиатки Райи («Райя и последний дракон»).