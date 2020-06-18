Продолжение ужасов про акул «Глубокое синее море — 3» выйдет в конце июля

17 июня в Сети появился трейлер третьей части фильма «Глубокое синее море». Это триквел фильма ужасов про акул-людоедов, вышедшего в 1999 году. Вторая часть увидела свет почти через 20 лет — в 2018-ом. И, похоже, пришлась зрителям по душе, раз к ней оперативно сняли продолжение.

Напомним, по сюжету предыдущих фильмов люди имеют дело не с обычными акулами, а модифицированными, которые стали умнее и смертоноснее. Новый трейлер не приносит каких-то новшеств: группе ученых снова придется выживать в опаснейшей схватке с разумными хищниками, выжившими после второй части.

Главную роль сыграет американская актриса Таня Реймонд, наиболее известная по роли Алекс Руссо в сериале «Остаться в живых». В последние годы она снималась в сериале «Голиаф».

Трейлер сообщает, что у картины не будет театральной премьеры. Она выйдет 28 июля в Сети и 25 августа на Blu-Ray.