Драма «Гнездо» с Джудом Лоу выйдет в кинотеатрах в сентябре

16 июня в Сети появился тизер драматического фильма «Гнездо» с Джудом Лоу в главной роли. Сообщается, что картина выйдет в кинотеатрах 18 сентября 2020 года, и, судя по ролику, это будет тяжелый фильм о взаимоотношениях между мужем и женой.

Лоу сыграл амбициозного бизнесмена, который привез свою семью из Америки на родину — в Великобританию. Однако в английском обществе он человек чужой, да и новое дело совсем не заладится. Предприниматель будет тяжело переживать смену обстановки, и это непременно скажется на его общении с супругой и детьми. Действие происходит в 1980-х годах. Партнершей звезды выступила актриса Кэрри Кун («Секретное досье», «Вдовы», «Мстители: Война бесконечности»).

Картина была отмечена на кинофсетивале «Сандэнс» в 2020 году и получила положительные отзывы от критиков.

Напомним, Джуд Лоу находится на пике своей актерской карьеры. Мужчина засветился в киновселенной Marvel и во франшизе «Фантастические твари», играет доктора Ватсон в «Шерлоке Холмсе» с Робертом Дауни – младшим и папу римского в очень популярном сериале.