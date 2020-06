Документальный сериал «Я исчезну во тьме» расскажет о поисках маньяка, который скрывался 40 лет

С 29 июня ищите на видеоплатформах документальный сериал «Я исчезну во тьме» (I’ll Be Gone in the Dark), снятый по одноименной книге публицистки Мишель Макнамары. В своем произведении женщина решила описать поиски реально существовавшего убийцы из Золотого штата (так в Америке называют Калифорнию). На счету этого человека были жизни дюжины людей и около полсотни изнасилованных женщин.

А рассказать есть о чем: преступника искали 40 лет, полиция даже не знала его личности. Одной из своих жертв он сказал: «Ты будешь молчать вечно, а я исчезну во тьме». Эта фраза и легла в название книги и сериала. В 2016 году публицистка умерла от передозировки лекарств, труд всей ее жизни был завершен и выпущен посмертно — в феврале 2018-го. По иронии судьбы, через два месяца подозреваемого задержали. Предполагаемым маньяком оказался бывший полицейский из Калифорнии Джозеф Джеймс ДеАнджело.

Тогда же студия НВО купила права на экранизацию книги, и вот, спустя два года, зрители познакомятся с ней в виде 6-серийного документального фильма. Добавим, что именно Мишель Макнамару считают создательницей прозвища Убийца из Золотого штата, хотя у преступника в прессе было много различных кличек. Женщина сделала большой вклад в привлечение внимания к громким убийствам, совершенных маньяком, однако в полиции отметили, что на поимку подозреваемого ее работа никак не повлияла.