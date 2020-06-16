Премьера политической комедии Джона Стюарта «Неотразимый» перенесена на август

Но в Сети она появится уже в конце июня.

В конце мая 2020 года в кинотеатрах должна была состояться премьера американской политической комедии «Неотразимый» (Irresistible). Однако из-за эпидемии коронавируса в России ее перенесли на 13 августа. Тем не менее, в Сети по запросу она станет доступна на английском языке уже 26 июня.

Режиссер картины — знаменитый сатирик Джон Стюарт, известный российскому зрителю как ведущий телепередачи The Daily Show, которая является юмористической пародией на новости. В рунете популярны переводы ее выпусков, в которых говорится о России. Это его второй полнометражный фильм, первый был «Розовая вода» 2014 года.

Стюарт собрал звездный актерский состав: Стив Карелл («Эван Всемогущий», «Гадкий я»), Роуз Бирн («Люди Икс: Первый класс», «Девичник в Вегасе»), Крис Купер («Трасса 60», «Фаворит») и Маккензи Дэвис («Бегущий по лезвию 2049», «Терминатор: Темные судьбы»).

Вместе они покажут историю консультанта демократической партии, который помогает ветерану баллотироваться на пост мэра в маленьком городке, где большая часть жителей придерживается правых взглядов. Российскому зрителю вряд ли будут интересны политические разборки в США, а вот острая сатира над американским обществом должна понравиться.