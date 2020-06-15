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Австралийский фильм про первую любовь «Молочные зубы» выйдет в прокат 19 июня

Картина расскажет о трудном возрасте у девушки, имеющей проблемы со здоровьем.

Австралийский фильм про первую любовь «Молочные зубы» выйдет в прокат 19 июня
Элайза Сканлен в главной роли в драме «Молочные зубы». Фото: стоп-кадр из трейлера фильма.

19 июня в США выйдет в прокат (в тех немногих кинотеатрах, что работают), а также станет доступен по запросу в Сети фильм 2019 года «Молочные зубы». Это австралийская комедийная драма с 21-летней Элайзой Сканлен в главной роли. Ранее девушка играла в сериале HBO «Острые предметы» и в современной экранизации романа «Маленькие женщины».

Премьера картины состоялась на Венецианском фестивале 2019 года, где фильм получил несколько наград. В центре сюжета тяжелобольная девушка, которая устала от чрезмерной опеки со стороны обеспокоенных ее здоровьем родителей. Пытаясь начать самостоятельную взрослую жизнь, она влюбляется в молодого наркоторговца, и ее родственников такая контрастная пара, само собой, не устраивает. Скучная и грустная жизнь главной героини сразу наполняется хаосом, но это борьба за право быть собой и, наконец-то, повзрослеть.

Добавим, что родителей девушки играют Бен Мендельсон (Талос в киновселенной Marvel) и Эсси Дэвис («Игра престолов», «Кредо убийцы»).

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