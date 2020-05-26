Продюсер рассказал о пятом фильме про Индиану Джонса и шестом про Джейсона Борна

Американский продюсер Фрэнк Маршалл в интервью изданию Collider рассказал о судьбе двух больших франшиз Голливуда — многолетних историй Индианы Джонса и Джейсона Борна.

Что касается первого, то фанаты давно ждут пятого фильма, ведь изначально, еще в 80-х годах, было запланировано, что у героя Харрисона Форда будет пять картин. Релиз запланирован студией Disney на 2022 год.

Режиссером впервые выступит не Стивен Спилберг (но он остается продюсером), главное кресло отдано Джеймсу Мэнгольду, который снимал «Логана». Маршалл отметил, что этот человек очень любит франшизу и является достаточно талантливым, чтобы справиться с поставленной задачей.

Однако сценарий для фильма еще не написан. Да и съемки все равно не начнутся, пока не стихнет пандемия. Также известно, что главную роль по прежнему будет играть Харрисон Форд. Ему, кстати, уже 77 лет.

Продолжение ждет и франшизу о потерявшем память шпионе Джейсоне Борне. Напомним, американские киношники сняли четыре фильма с Мэттом Деймоном в главной роли и один с Джереми Реннером. Над ними работали разные режиссеры, но теперь Маршалл хочет подключить новую команду, чтобы получить фильм, отличающийся от прежних.

«Я надеюсь, что мы сможем найти новую историю для Борна и нового режиссера. Пока что ищем», — говорит продюсер.

Добавим, речь идет о шестом полноценном фильме про шпиона.