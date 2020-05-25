«Просто не будет другого выхода»: Бекмамбетов предрек «бум» screenlife-кино после пандемии

Прославившийся на западе российский режиссер Тимур Бекмамбетов продолжает продвигать раскрученный им формат кино screenlife, когда действие фильма происходит как бы на экране компьютерного монитора — персонажи общаются друг с другом посредством чатов и видеосвязи. В 2015 году вышла его картина «Убрать из друзей», которая при бюджете в миллион долларов собрала в прокате 63 миллиона. Тогда эта продюсерская работа Бекмамбетова выглядела как смелый эксперимент, но сегодня, когда из-за пандемии коронавируса люди вынуждены сидеть на карантине, смотреть онлайн-концерты, онлайн-спектакли и общаться с друзьями и семьей только в чатах, формат screenlife кажется более перспективным, и даже пророческим.
«Я верю, что все ведущие производители кино, включая онлайн-платформы, обратят внимание на screenlife и начнут снимать фильмы в этом формате. У них просто не будет другого выхода. Традиционное голливудское кино не снимешь менее чем за несколько десятков миллионов долларов, и на это требуется минимум несколько месяцев. Screenlife-фильм можно снять всего за несколько сотен тысяч и в заметно более сжатые сроки. Так что после пандемии, когда денег у всех станет заметно меньше, производители просто вынуждены будут снимать screenlife-кино», — цитирует Бекмамбетова сайт «Бюллетень кинопрокатчика».
Режиссер отметил, что грядущие изменения в сфере кинематографа не связаны напрямую с коронавирусом — инфекция лишь подстегнула процессы, которые уже происходили в индустрии. По его мнению, виртуальный мир, в котором люди проводят половину своего времени, это не отображение реальной жизни, это своя отдельная жизнь. И создатели кино должны показать зрителям, что в Сети можно не только хейтить, троллить и хвастаться, но также признаваться в любви, открывать правду и даже кого-то спасти. Иначе, по словам Тимура, интернет так и останется вселенской помойкой.