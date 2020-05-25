«Просто не будет другого выхода»: Бекмамбетов предрек «бум» screenlife-кино после пандемии

Один из факторов популярности этого формата — его дешевизна, которая станет актуальна при отсутствии денег после кризиса.

Прославившийся на западе российский режиссер Тимур Бекмамбетов продолжает продвигать раскрученный им формат кино screenlife, когда действие фильма происходит как бы на экране компьютерного монитора — персонажи общаются друг с другом посредством чатов и видеосвязи. В 2015 году вышла его картина «Убрать из друзей», которая при бюджете в миллион долларов собрала в прокате 63 миллиона. Тогда эта продюсерская работа Бекмамбетова выглядела как смелый эксперимент, но сегодня, когда из-за пандемии коронавируса люди вынуждены сидеть на карантине, смотреть онлайн-концерты, онлайн-спектакли и общаться с друзьями и семьей только в чатах, формат screenlife кажется более перспективным, и даже пророческим.

«Я верю, что все ведущие производители кино, включая онлайн-платформы, обратят внимание на screenlife и начнут снимать фильмы в этом формате. У них просто не будет другого выхода. Традиционное голливудское кино не снимешь менее чем за несколько десятков миллионов долларов, и на это требуется минимум несколько месяцев. Screenlife-фильм можно снять всего за несколько сотен тысяч и в заметно более сжатые сроки. Так что после пандемии, когда денег у всех станет заметно меньше, производители просто вынуждены будут снимать screenlife-кино», — цитирует Бекмамбетова сайт «Бюллетень кинопрокатчика».

Режиссер отметил, что грядущие изменения в сфере кинематографа не связаны напрямую с коронавирусом — инфекция лишь подстегнула процессы, которые уже происходили в индустрии. По его мнению, виртуальный мир, в котором люди проводят половину своего времени, это не отображение реальной жизни, это своя отдельная жизнь. И создатели кино должны показать зрителям, что в Сети можно не только хейтить, троллить и хвастаться, но также признаваться в любви, открывать правду и даже кого-то спасти. Иначе, по словам Тимура, интернет так и останется вселенской помойкой.