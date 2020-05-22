Скорому открытию кинотеатров может помешать отсутствие премьер

Уставшие от карантина россияне ждут, когда же в стране начнут работать кинотеатры. Вечером 21 мая программа «Время» подняла этот вопрос в интервью с министром культуры РФ Ольгой Любимовой. Руководитель ведомства рассказала, что для открытия театров рассматривается вариант шахматной рассадки зрителей. Она позволит создать социальную дистанцию, но существенно сократит число посетителей. Но в кинотеатрах такую меру ввести сложнее — у них своя специфика работы.

«Конечно, мы выработаем критерии безопасного посещения (кинотеатров. — Прим. авт.). Вопрос в репертуаре, потому что, конечно, многие продюсеры захотят, чтобы их фильм получил возможность максимальных сборов — когда будут полностью открыты двери», — пояснила министр.

Она рассказала, что отрасли кино придется серьезно проработать этот момент: с какими фильмами откроются отечественные кинотеатры.

Добавим, что ситуация с коронавирусом подстегнула развитие в России автокинотеатров. Самые громкие мировые премьеры 2020-го отложены на вторую половину года, а некоторые фильмы выходят на онлайн-платформах, не дожидаясь конца пандемии.