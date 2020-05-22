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Скорому открытию кинотеатров может помешать отсутствие премьер

Меры по частичному заполнению кинозалов вряд ли устроят продюсеров, желающих получить максимальную прибыль, отмечает министр культуры РФ.

Скорому открытию кинотеатров может помешать отсутствие премьер
Продюсеры не захотят показывать свое кино полупустым залам. Фото: Global Look Press

Уставшие от карантина россияне ждут, когда же в стране начнут работать кинотеатры. Вечером 21 мая программа «Время» подняла этот вопрос в интервью с министром культуры РФ Ольгой Любимовой. Руководитель ведомства рассказала, что для открытия театров рассматривается вариант шахматной рассадки зрителей. Она позволит создать социальную дистанцию, но существенно сократит число посетителей. Но в кинотеатрах такую меру ввести сложнее — у них своя специфика работы.

«Конечно, мы выработаем критерии безопасного посещения (кинотеатров. — Прим. авт.). Вопрос в репертуаре, потому что, конечно, многие продюсеры захотят, чтобы их фильм получил возможность максимальных сборов — когда будут полностью открыты двери», — пояснила министр.

Кирилл Клейменов и Ольга Любимова
Ведущий программы «Время» Кирилл Клейменов и министр культуры РФ Ольга Любимова. Фото: Первый канал

Она рассказала, что отрасли кино придется серьезно проработать этот момент: с какими фильмами откроются отечественные кинотеатры.

Добавим, что ситуация с коронавирусом подстегнула развитие в России автокинотеатров. Самые громкие мировые премьеры 2020-го отложены на вторую половину года, а некоторые фильмы выходят на онлайн-платформах, не дожидаясь конца пандемии.

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