Джейсон Момоа и Питер Динклэйдж собираются сняться в фильме о вампирах

Две звезды «Игры престолов» могут воссоединиться в новом кинопроекте. Джейсон Момоа (кхал Дрого) и Питер Динклэйдж (Тирион Ланнистер) ведут переговоры о съемках в фильме о вампирах «Хороший, плохой, бессмертный» со студией Legendary. Об этом сообщает издание Variety.

Ожидается, что первый сыграет вампира, который дал клятву больше не убивать людей, а второй — знаменитого охотника за нечистью Ван Хельсинга. Правда, в этой картине данная парочка будет мошенниками, путешествующими из города в город и разыгрывающими свою битву за деньги. Проблемы у приятелей начнутся тогда, когда за кровососом начнется настоящая охота.

Режиссерское кресло займет Макс Барбаков, который раньше снимал, в основном, короткометражки, но в 2020 году блеснул на кинофестивале «Сандэнс» фильмом «Палм-Спрингс».

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Напомним, что в этом году Джейсон Момоа должен появиться в фантастической картине «Дюна» по роману Фрэнка Герберта. Премьера намечена на ноябрь. В актерском составе присутствую такие звезды, как Тимоти Шаламе, Джош Бролин, Хавьер Бардем, Зендая и Дэйв Батиста.