На злобу дня: Майкл Бэй собирается начать съемки фильма про пандемию

Возможно, это будет первый кинопроект, запущенный в Голливуде после карантина.

В США закрыты кинотеатры и остановлены съемки, но общая ситуация с пандемией постепенно сходит на нет, поэтому «фабрика грез» снова рвется в работу. И одним из первых режиссеров, который заново запустит Голливуд, станет Майкл Бэй. Как передает Deadline, в течение ближайших 5 недель он собирается начать в Лос-Анджелесе съемки триллера Songbird, в котором выступит сопродюсером.

Сюжет развернется во время пандемии и будет наполнен паранойей и теориями заговора. Вирус в этой истории не отступил, а продолжил мутировать, поэтому карантин не снимается уже в течение двух лет. Режиссером выступит Адам Мейсон, который создал пару эпизодов сериала «Навстречу тьме». Пока что создатели фильма дистанционно проводят кастинг и инструктаж актеров.

Кстати, картина будет малобюджетной, что слабо вяжется с образом Бэя, который стоял у руля таких кассовых боевиков, как «Трансформеры», «Армагеддон», «Перл-Харбор» и «Черепашки-ниндзя». Скорее всего, данный фильм будет рассчитан на награды кинофестивалей.

Еще один интересный факт: актеры на съемках не будут находиться в одной комнате — киношники разработают такой график, чтобы каждого персонажа снять отдельно, а потом собрать все эпизоды в одну картину. Правило социальной дистанции пока никто не отменял.