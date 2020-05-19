Названы премьеры, которые состоятся в онлайн-кинотеатрах в конце мая

В конце концов отснятые фильмы не могут откладываться для премьерного показа бесконечно.

Пока коронавирус остановил киносезон и часть премьер пришлось перенести на вторую половину года, показ некоторых свежих фильмов стартует в Сети. Издание Variety подготовило график их выхода с мая по сентябрь. Давайте узнаем, какие картины выйдут в конце текущего месяца.

22 мая

Детективная комедия «Любовнички» должна была выйти в кинотеатрах 3 апреля. Но студия Paramount продала права Netflix, и теперь премьера состоится на этом стриминговом сервисе. Фильм расскажет о супружеской паре, которая собирается развестись, но вдруг оказывается обвиненной в убийстве. В результате бывшим возлюбленным приходится работать сообща.

Детективный триллер «Темное наследие» — более мрачная картина, чем предыдущая. Жена и дочь умершего богача начинают разбираться с его наследством и должны столкнуться с опасным прошлым их семьи. Ищите премьеру в онлайн-кинотеатрах.

Комедия «Поездка в Грецию». Британские актеры Стив Куган и Роб Брайдон путешествуют по стопам Одиссея, наслаждаясь местной кухней и средиземноморскими видами. Но главное достоинство фильма — это колкие шутки, которыми обмениваются друзья.

29 мая

Музыкальная мелодрама «Ассистент звезды» покажет нам Дакоту Джонсон, пытающуюся угодить стареющей певице. В этом фильме ей будет посложнее угодить знаменитости, чем в «50 оттенков серого», но зато обойдется без плеток. Премьера в кино была запланирована на конец июня, но состоится онлайн на месяц раньше.

«Бескрайняя ночь» — фантастический детектив о двух подростках, исследующих загадочную звуковую частоту. Фильм получил высокую оценку критиков на кинофестивале Slamdance в 2019 году. Должен был попасть в кинотеатры в середине мая, но с 29 числа будет доступен на сервисе Amazon Prime Video.