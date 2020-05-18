В России из-за коронавируса заработали автокинотеатры

Запрет на работу кинотеатров во время эпидемии коронавируса спровоцировал в России начало работы автокинотеатров, которые больше популярны в Америке. Это когда зрители приезжают на своих машинах и смотрят фильм, не выходя из них. Плата за билет взимается с одного автомобиля, а внутри может быть столько человек, сколько позволяет салон. Такой формат просмотра кино на большом экране, по своей сути, не нарушает принципы самоизоляции, но требует особую площадку-парковку, которых в нашей стране совсем немного.

Как передает РБК, в мае 2020 года на территории России состоялись несколько показов в автокинотеатрах: в Калининграде и в Новосибирске. Их организовали действующие киносети, но выручка с таких сеансов была достаточно спорная. Самый успешный принес 44 тысячи рублей, но в остальных случаях она оказалась гораздо меньше.

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Напомним, что российские кинотеатры были закрыты в марте в связи с запретом на массовые мероприятия. Их открытие в каждом субъекте РФ ожидается, только на третьем этапе снятия ограничительных мер, а каждый регион сам определяет даты этих этапов, основываясь на эпидемической ситуации на своей территории. Индустрия уже понесла огромные убытки из-за почти двух месяцев бездействия. Для многих кинотеатров кризис, вызванный пандемией, может стать губительным, и это общемировая тенденция.