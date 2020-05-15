Убийца — чистое зло: названа дата премьеры сериала «Водоворот»

Зрителей ждет леденящая душу история о подростках, которые никому не нужны.

В Сети появился трейлер нового отечественного сериала «Водоворот», который выйдет в онлайн-кинотеатре «КиноПоиск HD» 27 июня.

Зрителей ждет захватывающий, но мрачный триллер. По сюжету, следователи находят в городском коллекторе тела убитых подростков, которых никто не объявлял в розыск. Расследуя это дело, полицейские сталкиваются с абсолютным злом — водоворотом большого города, который засасывает и убивает тех, кого никто не любит и не ждет дома. Каждому из героев этой картины придется столкнуться со злом лично и встретиться со своими демонами.

В главных ролях: Владимир Вдовиченков, Владислав Абашин, Аристарх Венес, Юлия Мельникова и Алена Михайлова. Режиссер — Андрей Загидуллин («Квест»). Автор идеи и сценария — Андрей Стемпковский («Разбуди меня»).

«Водоворот» — драматургически очень смелое высказывание, и, несмотря на взрослые темы, которые в нем поднимаются, этот сериал будет близок молодежной аудитории», — заявила генеральный продюсер проекта Ольга Филипук.

Известно, что сериал состоит из восьми эпизодов по 40 минут. 27 июня на «КиноПоиск HD» будут показаны первые две части, остальные будут выходить каждую неделю.