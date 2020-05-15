Джеймс Кэмерон признался, какой фильм с удовольствием пересмотрел на карантине

Пока самоизолированные зрители практически лишены новинок кино и вынуждены пересматривать старые фильмы, известные режиссеры занимаются дома тем же самым. Недавно Джеймс Кэмерон, чьи съемки «Аватара-2» были остановлены коронавирусом, признался журналистам, какую картину лично он с удовольствием пересмотрел на карантине.

«Один из фильмов, который мне, к сожалению, нравится, это «Обитель зла». На мой взгляд он сделан довольно красиво, — сказал режиссер изданию Empire. — Мне приятно наблюдать за Мишель Родригез, которая двигается там как это дикое существо».

Поясним, Кэмерон сожалеет о своей любви к этому фильму, скорее всего, потому, что франшиза про зомби «Обитель зла», как и многие другие экранизации компьютерных игр, не особо пользуется популярностью в мире высокого кино и считается посредственной. Но создатель «Терминатора» и «Чужого» любит актрису Мишель Родригез, которая играла в его «Аватаре».

Также режиссер признался, что использовал возможность провести время с семьей, чтобы улучшить вкус своих юных дочерей. Девочкам нравятся лошади, и как-то вечером они захотели приобщиться к жанру вестерна. Отец посоветовал им фильм 1969 года «Настоящее мужество» с Джоном Уэйном. Наследницы Кэмерона даже не знали о существовании такой картины, и звездный папа заставил их ее посмотреть. Подросткам понравилось, добавил режиссер.